Суд призначив дату розгляду справи Труханова

За підсумками підготовчого засідання Малиновського райсуду Одеси від 26 жовтня прийняте рішення, що кримінальне провадження щодо Одеського міського голови Геннадія Труханова цей суд розгляне 1 листопада.

Про це повідомляється на сайті суду.

“У Малиновському районному суді м. Одеси розглядається кримінальне провадження у відношенні Одеського міського голови – Труханова Г.Л. та інших посадових осіб, обвинувачених у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч.5 ст.191 КК України). За згодою всіх учасників судового провадження, головуючий по справі призначив наступну дату на 01 листопада 2018 року о 14 год. 00 хв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання 26 жовтня відбувалась пряма трансляція.