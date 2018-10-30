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Суд призначив дату розгляду справи Труханова

30 жовтня, 2018 - 20:09
Фото: iPress.ua

За підсумками підготовчого засідання Малиновського райсуду Одеси від 26 жовтня прийняте рішення, що кримінальне провадження щодо Одеського міського голови Геннадія Труханова цей суд розгляне 1 листопада.

Про це повідомляється на сайті суду.

“У Малиновському районному суді м. Одеси розглядається кримінальне провадження у відношенні Одеського міського голови – Труханова Г.Л. та інших посадових осіб, обвинувачених у заволодінні коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч.5 ст.191 КК України). За згодою всіх учасників судового провадження, головуючий по справі призначив наступну дату на 01 листопада 2018 року о 14 год. 00 хв", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання 26 жовтня відбувалась пряма трансляція.

Джерело: День

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