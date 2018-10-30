Ситуація в Азовському морі: сили ООС тренуються відбивати можливу атаку

Українські прикордонники зі складу Об’єднаних сил проводять навчання з протидесантної оборони на узбережжі Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Підрозділи Донецького прикордонного загону зі складу сил та засобів протидесантної оборони Об’єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання з охорони та оборони узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

На виконання розпорядження Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва щодо підвищення рівня бойової підготовки, прикордонні підрозділи, діючи в складі мобільних груп з протидесантної оборони, вдосконалюють індивідуальні професійні навички військовослужбовців та злагоджують дії підрозділів.

Так, інструктори Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України провели чергові тактико-спеціальні навчання з екіпажами бойових броньованих машин та розрахунками групової зброї.

Під час навчань відпрацьовано реальні тактичні епізоди з виявлення та ліквідації диверсійних і розвідувальних груп десанту противника з моря, що намагаються захопити об’єкти транспортної інфраструктури, здобути дані про глибину та побудову оборони українських сил.