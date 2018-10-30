Трамп відповість на декілька запитань у рамках розслідування Мюллера

Президент США Дональд Трамп не виключив, що, можливо, відповість на деякі питання в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера з передбачуваного "російського втручання" в американські президентські вибори в 2016 році.

"Я вважаю смішним, що я маю щось робити, тому що ми не робили нічого. Але, можливо, ми щось і зробимо - ми відповімо на деякі питання", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, не вдаючись у будь-які подробиці, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше радник Трампа Руді Джуліані в ефірі телеканалу Bloomberg повідомив, що президент США схильний відповідати на питання стосовно таємних зв'язків з Росією в 2016 році. При цьому він відмовляється відповідати на будь-які питання, пов'язані з тим, що він, можливо, чинив перешкоди розслідуванню Мюллера.

Він також повідомив, що особиста зустріч з Мюллером не розглядається.