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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

У Болгарії затримали близько 20 людей за продаж паспортів українцям

30 жовтня, 2018 - 10:45

У Болгарії затримали близько 20 осіб за продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови, Македонії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Серед затриманих – керівник відомства в справах болгар, які мешкають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, підозрювані отримували близько п’яти тисяч євро за один документ. Їм інкримінують корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання.

Наголошується, що Болгарія з 2007 року є членом Європейського союзу. Паспорти цієї країни дозволяють її громадянам вільно пересуватися та мешкати на території ЄС.

Раніше Польщі розкрили злочинне угруповання, яка підробляла польські паспорти для громадян України і нелегально переправляла їх у Великобританії.

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