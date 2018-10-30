У Болгарії затримали близько 20 людей за продаж паспортів українцям

У Болгарії затримали близько 20 осіб за продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови, Македонії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Серед затриманих – керівник відомства в справах болгар, які мешкають за кордоном", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, підозрювані отримували близько п’яти тисяч євро за один документ. Їм інкримінують корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання.

Наголошується, що Болгарія з 2007 року є членом Європейського союзу. Паспорти цієї країни дозволяють її громадянам вільно пересуватися та мешкати на території ЄС.

Раніше Польщі розкрили злочинне угруповання, яка підробляла польські паспорти для громадян України і нелегально переправляла їх у Великобританії.