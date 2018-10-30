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Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

У центрі Тунісу жінка підірвала себе, щонайменше 15 людей отримали поранення

30 жовтня, 2018 - 10:01
Фото Reuters

У центрі столиці Тунісу 30-річна жінка підірвала себе, в результаті чого щонайменше 15 людей отримали поранення. Про це повідомляє Reuters.

"Жінка покинула своє місто Махдія три дні тому і сказала своїй родині, що їде в столицю для пошуку роботи. У неї університетська ступінь в області англійської мови", - сказав співробітник міністерства внутрішніх справ країни.

Свідки сказали, що вибух стався на центральній вулиці Тунісу біля знакового муніципального театру та французького посольства. Там зараз знаходиться сотні поліцейських.

Туніс знаходиться в стані надзвичайного стану з 2015 року, коли терорист-смертник убив 12 охоронців президента. Режим НС був продовжений раніше в цьому місяці до 6 листопада.

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