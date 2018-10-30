У Херсоні люди перекрили центральну вулицю через вимкнення електропостачання гуртожитках

29 жовтня, за несплату за використану електроенергію та порушення фінансових зобов’язань від електропостачання відключено об’єкти комунальних підприємств міста. Всього – 26 об’єктів, серед яких 8 гуртожитків. Про це повідомили на сайті «Херсонобленерго».

За даними «Херсонобленерго», комунальні підприємства Херсона заборгували за електроенергію близько 2 млн грн. Станом на 29 жовтня 2018 року КП «Дніпровський» має борг у сумі 1 012 137 грн, ЖЕК №11 має заборгованість 244 774 грн., КП «Центр» – 260 692 грн., ЖЕК №1– 233 306., КП «Таврійський» – 157 793 грн.

Вранці 30 жовтня обурені мешканці гуртожитків вийшли на стихійний мітинг і перекрили рух транспорту в районі по проспекту Ушакова, в районі міської ради. Мітингувальники заявили, що вони сплачують за електроенергію в обслуговуючу компанію (ЖЕК). Люди заявляли, що в гуртожитку є й ті, хто має заборгованість.

Після мітингу на вулиці, відомий у місті провокатор, організатор «русских пробежек», а нині очільник обласного осередку соцпартії Кирило Стремоусов завів людей у кабінет міського голови, де в цей час відбувалася нарада стосовно відновлення електропостачання до всіх об’єктів комунальної власності.

Однак спокійний і предметний діалог у кабінеті мера не вийшов. Володимир Миколаєнко доручив своєму першому заступнику Ігорю Козакову та начальнику юрвідділу Андрію Щербині зайнятися підготовкою документів для «Херсонобленерго». Коли Козаков виходив з кабінету мера, Стремоусов спробував затримати його і застосував силу, але отримав відсіч. Відбулася сутичка, яка продовжилася у кабінеті першого заступника мера. З цим інцидентом розбирається поліція.

Щодо відновлення електропостачання до гуртожитків та інших об’єктів, то ситуація має вирішитись уже сьогодні. Про це нам повідомили у прес-службі міськради. На попередньому пленарному засіданні сесії депутати виділили кошти з міського бюджету на часткове погашення заборгованості по гуртожитках, однак у «Херсонобленерго» все одно вирішили вдатися до крайніх заходів.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон