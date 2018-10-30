У Києві назвали кількість будинків, які досі лишаються без опалення

Станом на 30 жовтня Київтеплоенерго підключило до опалення всі будинки, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями. Без опалення залишаються 4% житлових будинків.

Як повідомили у прес-службі КМДА, це пов’язано із пошкодженнями теплових мереж.

Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 65%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням.

За період підключення житлових будинків до опалення Київтеплоенерго ліквідувало понад 600 пошкоджень теплових мереж.

Опалювальний сезон у Києві розпочався з 19 жовтня.