У Києві назвали кількість будинків, які досі лишаються без опалення

30 жовтня, 2018 - 16:05
Станом на 30 жовтня Київтеплоенерго підключило до опалення всі будинки, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями. Без опалення залишаються 4% житлових будинків.
Як повідомили у прес-службі КМДА, це пов’язано із пошкодженнями теплових мереж.
Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 65%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням.
За період підключення житлових будинків до опалення Київтеплоенерго ліквідувало понад 600 пошкоджень теплових мереж.
Опалювальний сезон у Києві розпочався з 19 жовтня.
Джерело: День