У Македонії почали другий етап процедури перейменування країни

Парламент Македонії цього тижня розпочинає другий етап процедури конституційних змін, потрібних для втілення угоди про зміну назви країни, підписаної з Грецією.

Про це повідомляє Balkan Insight.

«На цьому тижні македонський парламент розпочинає другий етап дебатів з приводу конституційних змін, потрібних для реалізації історичної угоди про нову назву країни, підписаної ще в червні з Грецією. Тепер македонські законодавці мають остаточно сформулювати ці зміни, для прийняття яких потрібна лише проста більшість – 61 голос», - йдеться в повідомленні.

19 жовтня македонський парламент вже проголосував за ратифікацію цієї угоди, проте після цього президент країни наклав вето на дане рішення. В разі успішного голосування парламенту за конституційні зміни на другому етапі, президентське вето буде нівельоване і угода про зміну назви буде остаточно прийнятою.

Як повідомлялося, 30 вересня у Македонії відбувся всенародний референдум з приводу зміни назви країни, відповідно до угоди з Грецією, в обмін на євроатлантичну перспективу. Він провалився через низьку явку, але мав всього лише консультативний характер.