У Мексиці під пірамідою Місяця археологи знайшли секретний тунель

Під пірамідою Місяця в стародавньому мекиканському місті Теотіуакан археологи виявили секретний тунель, побудований ще до приходу ацтеків

Як пише видання Science Alert, тонель міг мати ритуальне значення і використовуватися для "зв'язку" із підземним світом.

Приховані порожнини під пірамідою виявило сканування, а сам тунель, ймовірно, веде до поховальної камери. Він розташовується на глибині восьми метрів, йде на південь від центральної площі Plaza de la Luna та веде до порожнини завширшки 15 метрів (поховальної камери). На думку вчених, у тунеля мало бути ще одне відгалуження - східне, проте отвір міг обвалитися.

"Ці великі ритуальні комплекси є священним ядром міста Теотіуакан", - говорить археолог Вероніка Ортега з Національного інституту антропології та історії (INAH) в Мексиці. "Всі люди вважали це меккою цивілізації, тому те, що може бути знайдено всередині, допоможе розгадати відносини, які цей древній мегаполіс мав з іншими регіонами Мезоамерики".

Вона додала, що поки вчені не знають вмісту поховальної камери, проте раніше у піраміді вже знаходили багато скелетів та слідів жертвоприношень, тож відкриття ще одного такого об'єкту під землею не буде дивним.

Довідка:

Теотіуакан — величезне доколумбове місто в долині Мехіко, на території якого розташовані найбільші піраміди Месоамерики.

На піку свого розвитку місто налічувало більше 125 000 жителів і було одним з найжвавіших центрів старого світу. Піраміда Місяця - друга за величиною піраміда Мексики, ймовірно була побудована в 200-450 роках нашої ери тольтеками і використовувалася для ритуальних церемоній на честь богині води і Місяця Чальчіутлікуе.

Свою назву руїни отримали від ацтеків, які прийшли туди набагато пізніше після того, як тольтеки покинули місто з невідомих причин.