У Німеччині судять медбрата, якого звинувачують у вбивстві 100 пацієнтів

У німецькому місті Ольденбург почався суд над колишнім медпрацівником, якого звинувачують у вбивстві 100 пацієнтів. Про це повідомляє ВВС.

На думку слідчих, 41-річний Нільс Хегель призначав смертельні дози ліків людям, яких він доглядав у двох лікарнях на півночі Німеччини.

Згідно з матеріалами слідства, мотивація чоловіка полягала у тому, щоб вразити колег реанімацією пацієнтів, які втратили свідомість.

Слідство вважає, що Хегель убив 36 хворих в Ольденбурзі та 64 в районі Деменхорста в період з 1999 по 2005 року.

Хегеля вперше заарештували у 2005 році, коли помітили, що він вводить непризначені ліки пацієнту в Делменхорсті. За це у 2008 році його засудили на 7 років за спробу вбивства.

У 2014-2015 роках другий судовий розгляд визнав Хегеля винним у двох вбивствах та двох спробах вбивства. Він отримав довічне ув'язнення.

Цей судовий розгляд, який, як очікується, триватиме до травня, і враховує токсикологічні експертиз ексгумованих тіл інших пацієнтів.

Якщо Хегеля визнають винним у спричиненні смерті всіх 100 пацієнтів, він стане одним із найгірших у Німеччині серійних вбивць післявоєнної доби.

Слідчі кажуть, що Хегель, можливо, вбив ще більше людей, але деякі потенційні жертви були кремовані.

Слідчі під час розслідування ексгумували 130 тіл колишніх пацієнтів і шукали свідоцтва про ліки, які могли б викликати зупинку серця. Вони також дослідили записи у лікарнях, де він працював.

Записи в лікарні Ольденбурга довели, що кількість смертей та реанімаційних заходів зростала, коли була зміна Хегеля.