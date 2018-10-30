У Норвегії парламентська коаліція опинилась на межі розпаду

Коаліційна норвезька партія "Християнські демократи" може відмовитися від підтримки уряду, через що норвезька коаліція наразі на межі розвалу.

Про це пише Bloomberg.

«Християнські демократи - партія, що має лише 8 крісел у 169-місному парламенті, 2 листопада проведе голосування щодо того, яким шляхом іти», - йдеться у повідомленні.

Партія відмовилася від участі в уряді прем'єрки Ерни Солберг, яка почала свій другий термін на посаді рік тому, через розбіжності з правою антиіммігрантською Партією прогресу, партнером Солберг по коаліції.

Солберг тим часом неодноразово заявляла, що "двері залишаються відкритими" для того, щоб Християнські демократи приєдналися до уряду, що б допомогло уникнути його розформування.

Навіть як для країни, що має великий досвід парламентських потрясінь, наступні п'ять днів обіцяють принести велику невизначеність.