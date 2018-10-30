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У Варшаві на польсько-німецьких консультаціях обговорять "Північний потік-2"

30 жовтня, 2018 - 13:57
Фото: msz.gov.pl

Проект газопроводу “Північний потік-2” буде однією з тем на міжурядових польсько-німецьких консультаціях у Варшаві 2 листопада. 

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє Польське радіо.

“Ми вестимемо переговори з німецькою стороною, консультації триватимуть між щонайменше десятьма міністрами обох урядів. Без сумніву, питання “Північного потоку-2” розглянемо ми з Гайко Маасом під час зустрічі, а також міністри економіки обох країн”, - сказав Чапутович.

Він зауважив, що Єврокомісія стоїть на позиції щодо необхідності підпорядкування проекту “Північний потік-2” Третьому енергетичному пакету. Тоді, як підкреслив міністр, цей проект не буде настільки економічно привабливим.

“Німеччина ж діє всупереч позиції ЄС, якщо ми визнаємо, що Єврокомісія обстоює цю позицію”, - констатував Чапутович. 

Коментуючи рішення канцлера ФРН Ангели Меркель відмовитися від роботи на політичних посадах після 2021 року, Чапутович зазначив, що Польща визнає важливу роль Меркель у стабілізації ситуації в Європі упродовж останніх років. Він зауважив, що Варшава у багатьох пунктах погоджується з німецькою політикою. Насамперед, це стосується ставлення до Росії і необхідності збереження європейських санкцій проти РФ за агресію в Україні.

Як повідомлялося, напередодні Ангела Меркель заявила про намір залишити посаду глави ХДС - партії, яку очолювала 18 років, але до виборів в 2021 році продовжить виконувати обов'язки глави уряду. Посаду канцлера вона обіймає майже 13 років. 

 

 
              
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