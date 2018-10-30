У Вінниці відбудеться прем’єра невеселої комедії сучасного автора

Актори Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського у перший день останнього місяця осені презентують вінничанам сучасну комедію «Селфі зі склерозом», яка поставлена за п’єсою нашого сучасника, драматурга і сценариста Олександра Володарського. Прем’єру покажуть на малій сцені. У виставі лише три дійові особи – чоловік, Склероз та головна героїня п’єси Майя Михайлівна, яку грає народна артистка України Клавдія Баріл. Режисер-постановник невеселої комедії – народна артистка України Таїса Славінська. Розповідає, що тільки-но прочитала п’єсу, одразу вирішила – буде вистава.

«Словами важко охарактеризувати про що ця вистава, бо вона як веселий роздум про невеселе. Складно розказати про сюжет, про те, що відбувається з головною героїнею – це треба відчути, – пояснює Таїсія Славінська. – Щоб зрозуміти виставку, треба згадати свою молодість, як ми жили, як спілкувалися. І зрозуміти, які ми стаємо самотні, коли приходить певний вік, певний час. Що ми забираємо з собою в інші світи, яку пам’ять залишаємо по собі тут. І найголовніше, чи буде кому про нас згадати на цій грішній землі. Словом, у цій п’єсі є все – і драма, і трагедія, і комедія. Сльози і сміх – все те, що є справжнім у нашому житті».

В основі сюжету незвичайної комедії на 2 дії лежить історія про бабусю Маю Михайлівну, яка кожного ранку прокидається у ліжку з молодим чоловіком і не пам’ятає, що цей хлопець її Склероз. Вінницька версія має свої особливості: містичні декорації і магічну деталь – дзеркало, куди час від часу заглядає головна героїня. Що чи кого вона у ньому бачить, художнику-постановник Тетяна Гусева-Ковтун не розповідає. Але інтригуючи додає, що при спеціальному освітленні у ньому з’являються кілька зображень, які так чи інакше пов’язані з головною героїнею.

До кінця року актори Вінницького музично-драматичного театру імені Садовського обіцяють потішити вінничан та гостей міста ще однією прем’єрою. Напередодні Нового року вони презентують казку «Русалочка» у постановці режисера театру Григорія Сиротюка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця