Україна може стати світовим центром з виробництва електрокарів, - Омелян

Україна має найбагатші родовища літію та кобальту в Європі і може стати світовим центром з виробництва батарей та електрокарів.

Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян написав на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні найбагатші родовища літію та кобальту в Європі, і Україна може стати світовим центром з виробництва батарей і електрокарів", - написав Омелян.

Він додав, що для цього необхідне ухвалення закону про 15-річну стратегію виробництва електрокарів в Україні.

"Для цього лише потрібно, аби Верховна Рада проголосувала наш закон щодо 15-річної стратегії виробництва електрокарів в Україні, і ми зможемо залучити світових стратегів у створення нової високотехнологічної галузі та десятків тисяч нових високооплачуваних робочих місць", - зауважив Омелян.

Міністр додав, що також необхідна наполеглива робота щодо залучення таких інвесторів і створення їм комфортних умов роботи в Україні.

Як відомо, 19 березня цього року група депутатів зареєтрували у Верховній Раді проекти законів про внесення змін до Митного, Податкового кодексів та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (№№8160 і 8159). Омелян привітав ці законодавчі ініціативи та зауважив, що законопроекти передбачають імплементацію 15-річної стратегії розвитку ринку електрокарів, виробництва запчастин, батарей, самих електрокарів і електробусів в Україні.

В Україні офіційні дані щодо запасів літієвих родовищ належать до відомостей, що становлять державну таємницю.

Нині діють спеціальні дозволи на видобування літію у двох родовищах: Шевченківському, яке розташоване у Донецькій області, та Полохівському на Кіровоградщині. На жодному з них літій ще не видобувається.

70% літію в світі видобувається у так званому літієвому трикутнику, що охоплює території Чилі, Болівії та Аргентини.