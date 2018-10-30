Українець протягнув по воді зубами 600-тонний корабель і встановив рекорд

Українець простягнув по воді зубами 600-тонний корабель і встановив рекорд.

Про це повідомляють #Букви.

Таким чином Олег Скавиш встановив новий рекорд України.

Дія відбувалася біля причалу Іллічівського судноремонтного заводу.

Варто зазначити, що науково-дослідне судно "Верещагино" важить 614 тонн, тому його довго встановлювали біля причалу.

Ця робота зайняла більше двох годин, так як корабель через сильний вітер постійно зносило.

Олег взявся зубами за спеціальну шкіряну деталь, причеплений до тросу, і простягнув судно на 16,3 метра. Однак зробити його Скавиш вдалося лише з другого разу.

Досягнення українського силача внесли до Книги рекордів України, а також відправлять на реєстрацію в Книгу рекордів Гіннесса.