"Укренерго" та французький оператор RTE домовилися про розвиток електромереж за новітньою технологією

Національна енергетична компанія "Укренерго" та французький оператор RTE підписали меморандум про співпрацю щодо розвитку енергетичних мереж.

Про це у вівторок, 30 жовтня, повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Генадій Зубко у своєму Facebook.

"Під час Українсько-Французької міжурядової комісії підписали Меморандум між Укренерго та компанією RTE щодо розвитку енергетичних мереж. Україна в’язала чіткий курс на інтеграцію української енергосистеми до європейської енергосистеми. Співпраця з оператором RTE – великий крок на цьому шляху", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили своєю чергою в "Укренерго", підписаний меморандум сприятиме надходженню до України необхідних для вітчизняної електроенергетики інноваційних технічних рішень.

"Це означає, що в нас невдовзі можуть з'явитися Energy Storage та смарт-підстанції на зразок французької Блоко. Це означає, що ми навчимося виконувати найскладніші роботи під напругою за європейськими технологіями (Live Work). А ще в Україні з’явиться міжнародний навчальний центр, в якому наші спеціалісти зможуть отримати досвід провідних європейських колег", - йдеться у дописі компанії.