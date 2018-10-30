В Індії випробували ракету, яка здатна нести ядерний заряд

В Індії провели успішне випробування модернізованої версії балістичної ракети малої дальності Agni-I, яка може нести ядерний боєзаряд.

Про це повідомляє The Newsroom.

"Сьогодні на узбережжі Одіші було успішно проведено нічне випробування самостійно розробленої балістичної ракети Agni-I, яка володіє ядерним потенціалом", - сказано в повідомленні.

Пуск здійснили за допомогою мобільної пускової установки, яку розмістили на полігоні на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці біля узбережжя штату Орісса.

Балістична ракета Agni-I важить 12 тонн, має дальність дії від 700 до 900 км.

Її можна оснащувати як ядерною, так і звичайною боєголовкою вагою близько тонни.