Я повинен вивчати політику і війну, щоб мої сини могли вивчати математику і філософію.
Джон Адамс, американський політик, юрист і дипломат, другий президент США

В Індії випробували ракету, яка здатна нести ядерний заряд

30 жовтня, 2018 - 22:27
Фото The Newsroom

В Індії провели успішне випробування модернізованої версії балістичної ракети малої дальності Agni-I, яка може нести ядерний боєзаряд.

Про це повідомляє The Newsroom.

"Сьогодні на узбережжі Одіші було успішно проведено нічне випробування самостійно розробленої балістичної ракети Agni-I, яка володіє ядерним потенціалом", - сказано в повідомленні.

Пуск здійснили за допомогою мобільної пускової установки, яку розмістили на полігоні на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці біля узбережжя штату Орісса.

Балістична ракета Agni-I важить 12 тонн, має дальність дії від 700 до 900 км.

Її можна оснащувати як ядерною, так і звичайною боєголовкою вагою близько тонни.

Джерело: День

Більше новин

Мультфільм "Викрадена принцеса" переміг на міжнародному кінофестивалі
"Ryanair" виконав перший рейс зі Львова
"Укренерго" та французький оператор RTE домовилися про розвиток електромереж за новітньою технологією
Данія відкликала свого посла з Ірану
У Москві розгромили меморіал Нємцову і порвали вінок, який поклав Болтон
Прем'єр Греції анонсував закріплення в Конституції релігійного нейтралітету країни

Новини партнерів

Loading...