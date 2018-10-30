В Ірак на щорічний фестиваль прибувають мільйони мусульман з усього світу

Мільйони мусульман-шиїтів із усього світу прибувають цього тижня до іракського міста Кербела на щорічний релігійний фестиваль.

Вони мають на меті вшанування пам’яті двох шанованих шиїтських імамів – Хуссейна, онука пророка Мухаммада, та його брата Аббаса, повідомляє Assosiated Press.

Проща, яка щороку збирає від 10 до 20 мільйонів паломників, досягне свого піку 30 жовтня.

Паломники рухаються в напрямку до Кербели пішки з Іраку та Ірану, відпочиваючи по дорозі в наметах. Частина пілігримів прибуває з віддаленіших країн, таких як Азербайджан, Грузія та Пакистан, не всі з них долають шлях пішки.

На дорогах, які ведуть до Кербели, благодійники встановили лавки для перепочинку мандрівників, також вони стежать, щоб жоден із прочан не був голодний. Кухарі готують велику кількість тушкованої баранини, риби на грилі, свіжий хліб і рис, відмовляючись від плати.