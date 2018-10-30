В Італії кількість жертв негоди вже 11

Кількість жертв негоди в Італії, яка вчора накрила низку регіонів країни, збільшилася до 11.

Про це повідомляє La Repubblica.

Рятувальники знайшли тіло матроса, який загинув в морі біля міста Катандзаро, і 63-річного рибалки з Ріміні, який помер у результаті нещасного випадку після падіння з човна.

У шести регіонах країни діє "червоний" рівень загрози у зв'язку зі штормами, зливами і зсувами: сила вітру перевищує 100 км/год, а хвилі на узбережжі досягають семи метрів у висоту.

Найбільше постраждали від негоди Ломбардія, Венеція, Лігурія, Фріулі-Венеція-Джулія, Абруццо і Трентіно - Альто-Адідже.

За останні 48 годин було проведено 5000 рятувальних операцій по всій країні з залученням 5800 осіб, які допомагають ліквідовувати наслідки затоплення, зсувів, прибирають повалені дерева.

У багатьох містах Італії закриті школи, паралізовано транспортне сполучення. У Лігурії без електрики залишилися 20 тисяч осіб, аеропорт Генуї тимчасово призупинив роботу.

Нагадаємо, що у понеділок, 29 жовтня, на Італію обрушилася негода, в результаті затопило місто на воді Венецію.