Запорізьку книжкову толоку відвідали 70 видавництв і 200 митців

З 26 по 28 жовтня в Запоріжжі пройшов книжковий фестиваль Запорізька книжкова толока (нагадаємо, «День» писав про це у номері №193-194 від 25 жовтня). Зібравши усі дані, організатори поділилися висновками цьогорічного найбільшого культурного фестивалю сходу України.

Толоку 2018 відвідало 70 видавниць і 200 митців та спікерів із всієї країни. Усього за три дні фестивалю відбулось орієнтовно 250 культурних подій, таких як презентації книг, дискусії, майстер-класи, зустрічі із письменниками, перформанси, покази кінострічок тощо. Нагадаємо, що провідною темою цьогорічного фестивалю стали «Люди сильні духом», на тематичній локації якої відбулись події, презентації та виставки, пов’язані із незламними постатями минулого, в’язнями Кремля, та людьми із інвалідністю.

Фестиваль відвідали орієновно 10 тисяч людей (третина з них була на ній уперше), 16% – приїхали із інших міст. Більше половини (57%) відвідувачів, відзначають організатори – це жінки. Минулорічна, третя толока зібрала 12 тисяч відвідувачів. Цьогорічні дані можуть говорити про те, що вона починає набирати свою аудиторію.

«Ми перейшли з кількості в якість. Перші три толоки – це був набір відвідуваності. Ми нарешті впіймали цей діапазон людей, для яких цікавий розвиток, культура читання і все, що із цим пов’язано. Можливо, наступна толока покаже нам інші результати, але ми дізнаємось це у 2019 році», – коментує директор федерації «Запорізька книжкова толока» Ігор ГАРМАШ.

Серед сімох локацій (не враховуючи дитячої зони «Книголісся»), найпопулярнішою серед відвідувачів стала історична, де найбільш відвідуваними подіями були покази архівної кінохроніки з фондів ЦДКФФА ім. Г.Пшеничного(Київ) про Запоріжжя починаючи із 1917 року.

На толоці було визначено 20 найкращих книг у 8 категоріях, зокрема: найкраща книга толоки, найкращий переклад, підліткова література тощо. Найкращою книгою стала «Письменники запорізького краю(Антологія прози і поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст.)» видавництва «Дике поле», спецвідзнаку «Сильні духом» отримала книжка мексиканських авторок Менени Коттін та Росани Фарії «Чорна книга кольорів» («Видавництво Старого Лева»).

Більшість відвідувачів толоки визнали, що такі заходи популяризують українську мову і вплинули на те, що вони читають україномовні книги. А крім того, більше 90 відсотків людей, що взяли участь у досліджені на фестивалі, вважають, що толока об’єднує країну.

Гарною новиною стало і те, що у багатьох українців із інших регіонів Запоріжжя тепер асоціюється із містом, де проводиться книжкова толока.

Євгеній ТЕРЕЩЕНКО, Запоріжжя, фото надано автором