Американській армії є чого навчитися в українських солдатів, - командувач військ США в Європі

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, який обіймає посаду командувача сухопутними військами США в Європі, запевняє, що американська армія має позитивний досвід співпраці з українськими колегами.

Про це він заявив у виступі на Львівському безпековому форумі, повідомляє "ЄП".

"Ми ніколи не стикалися з російськими військами, нам ніколи не доводилося протидіяти російській радіоелектронній боротьбі. А українські солдати мають цей досвід. Саме тому нам є чого навчитися в українських солдатів, і співпраця з Україною корисна для нас", - пояснив він.

Ходжес також розповів, що використання Україною американського військового обладнання, переданого українським військовим, дозволило США отримати унікальні дані польових випробувань.

"Наші радари (протигарматні радари, що дозволяють визначити місце, звідки ведеться обстріл українських позицій) виявилися навіть кращими у використанні, ніж ми думали. Ми отримали кращі дані про їхню ефективність", - заявив генерал.

Він також повідомив, що вогонь російських військових знищив один з радарів, інші наразі "успішно працюють".

Нагадаємо, спецпредставник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер заявив, що влада Сполучених Штатів Америки ніколи не визнає Крим російським і будуть ставитися до півострова як до території, насильно включеної до складу Російської Федерації.