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Уїнстон Черчілль, британський державний і політичний діяч, лауреат Нобелівської премії

Британські парламентарії розпочинають візит в Україну

30 листопада, 2017 - 16:33
Фото Reuters

Британська парламентська делегація на чолі з головою "Групи дружби з Україною" у парламенті Великої Британії Джоном Вітінгдейлом 30 листопада розпочала візит в Україну, під час якого відвідає Донбас.

Про це повідомило Посольство України у Великій Британії у Twitter

"Сьогодні розпочинається візит в Україну британської парламентської делегації на чолі з головою "Групи дружби з Україною" у парламенті Великої Британії Джоном Вітінгдейлом. Попереду зустрічі в Києві та найголовніше – візит на Донбас, щоб побачити на власні очі результати агресії РФ проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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