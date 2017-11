Британські парламентарії розпочинають візит в Україну

Британська парламентська делегація на чолі з головою "Групи дружби з Україною" у парламенті Великої Британії Джоном Вітінгдейлом 30 листопада розпочала візит в Україну, під час якого відвідає Донбас.

Про це повідомило Посольство України у Великій Британії у Twitter.

"Сьогодні розпочинається візит в Україну британської парламентської делегації на чолі з головою "Групи дружби з Україною" у парламенті Великої Британії Джоном Вітінгдейлом. Попереду зустрічі в Києві та найголовніше – візит на Донбас, щоб побачити на власні очі результати агресії РФ проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Today UK Parliamentary delegation led by Chair of "Firendship Group" with UA @JWhittingdale starts visit to #Ukraine. A number of meetings ahead in Kyiv&most importantly the visit to #Donbas to eyewitness results of Russian aggression @IoWBobSeely @JDjanogly pic.twitter.com/o6sb57LmFm

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 30, 2017