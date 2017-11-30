Чубаров заявив про можливе обговорення Конституційною комісією України статусу курултаю

У проекті змін до 10-го розділу Конституції України Курултай названо вищим представницьким органом кримськотатарського народу. Про це на прес-конференції в Укрінформі сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Укрінформ.

"Вищим представницьким органом кримськотатарського народу є Курултай кримськотатарського народу, який формує Меджліс кримськотатарського народу, котрий здійснює повноваження, визначені Курултаєм кримськотатарського народу", - процитував Чубаров пропоновану норму Основного закону.

За його словами, на минулому тижні робоча підгрупа Конституційної комісії вже підготувала цілісний текст змін і доповнень до 10 розділу Конституції України - "Автономна Республіка Крим". Зараз цей текст спрямовують до членів робочої групи - це 25 членів Конституційної комісії і залучені експерти, в тому числі члени Меджлісу кримськотатарського народу.

"Ми плануємо, що в грудні це буде винесене на обговорення Конституційної комісії України", - зазначив голова Меджлісу.

На думку Чубарова, таке формулювання дозволить "завершити процес вирішення кримськотатарським народом своєї долі".

Нагадаємо, в окупованому Криму затримали представників Меджлісу.