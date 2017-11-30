Чинний президент Венесуели Мадуро планує обратись на другий термін

Президент Венесуели Ніколас Мадуро планує взяти участь у виборах глави держави в 2018 році. Про це в середу, 29 листопада, повідомив віце-президент країни Тарек Ель-Айссамі.

"Ми побачимо переобрання нашого брата Ніколаса Мадуро як президента", - заявив Ель-Айссамі на зустрічі з членами правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели.

Як відомо, Мадуро був віце-президентом, коли головою держави був Уго Чавес, й обійняв посаду президента після смерті останнього в березні 2013 року. В квітні того ж року Мадуро переміг на президентських виборах, випередивши кандидата від опозиції Енріке Капрілеса. Наступні президентські вибори у Венесуелі повинні відбутися в грудні 2018 року.

Нагадаємо, що у Венесуелі вже багато місяців триває жорстке протистояння між урядом Мадуро та опозицією. З початку квітня 2017 року жертвами вуличних сутичок стали щонайменше 125 людей, ще понад п'ять тисяч осіб, за даними правозахисників, були затримані. Опозиція покладає на Мадуро відповідальність за тяжку економічну та продовольчу кризу в країні. Наприкінці серпня США запровадили санкції щодо Ніколаса Мадуро, які передбачають замороження його активів, що перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам зі США вести бізнес з ним.