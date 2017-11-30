Екс-директора табору "Вікторія" повернули у СІЗО

Апеляційний суд Одеської області повернув у СІЗО на 47 днів колишнього директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркісяна.

Про це повідомляє "Думская".

Відповідне рішення суд ухвалив за скаргою прокурора, що клопотав про скасування попереднього рішення про призначення застави в розмірі 128 тисяч гривень.

"На думку прокурора Олега Хорсуненка, Саркісян на свободі може впливати на свідків, які під його тиском можуть змінити свідчення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання прокурора частково, відправивши Саркісяна до СІЗО на 47 днів, а не на 60, як просила сторона звинувачення.

При цьому заставу повернуть тому, хто її вносив.

"По завершенні засідання Саркісяна вивели із залу суду в кайданках", – пише видання.

Нагадаємо, що директора дитячого табору "Вікторія" відсторонили від посади.