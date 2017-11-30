ФРН обмежує дипломатичні відносини з КНДР, - Габріель

У відповідь на нещодавній запуск балістичної ракети КНДР Німеччина обмежує свої дипломатичні відносини з Пхеньяном.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє ЄП з посиланням на Die Welt.

За його словами, Німеччина відкличе з КНДР свого дипломата. Габріель уточнив, що йдеться не про посла.

Німеччина має дипломатичні відносини з КНДР з 2001 року.

29 листопада Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла КНДР у зв'язку з останнім запуском балістичної ракети.