Кабмін спростував міф про "перекидання" субсидії

Зекономленою субсидією на гарячу воду неможливо розрахуватися за іншу спожиту послугу, наприклад газ чи електроенергію.

Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook.

"Сьогодні спростовуємо міф про те, що зекономленою субсидією на гарячу воду можна розрахуватися за газ. Якщо ви не користуєтеся гарячою водою, а субсидію вам нараховують, краще відмовитися від допомоги на оплату цієї комунальної послуги шляхом подання нової заяви на надання субсидії без зазначення цієї послуги", - йдеться у дописі.

Водночас на сторінці розміщений слайд, де вказано, що розрахуватися зекономленою субсидією на гарячу воду за газ неможливо тому, що "гарячу воду подає одна організація, газ - інша".

"Відповідно, це різні особові рахунки, різні організації з різними юридичними адресами, різні соціальні нормативи", - наголошують у прес-службі уряду.

Нагадаємо, що Порошенко підписав зміни до Держбюджету 2017 року.