Канада хоче знайти дипломатичний вихід із кризи з КНДР

Канада прагне знайти дипломатичний вихід із кризи з КНДР, але готова продовжувати тиснути на режим у Пхеньяні. Про це заявив міністр оборони Канади Харджит Саджан, повідомляє Укрінформ.

«Ми переконані у необхідності рухатися шляхом пошуку дипломатичного рішення, оскільки на це є надія. Тим не менш, ми завжди залишатимемося готовими продовжувати тиск», - сказав Саджан.

Він наголосив, що «дуже серйозно» ставиться до будь-яких іноземних загроз Канаді.

За його словами, він також часто обговорює питання Північної Кореї із колегами з інших держав.

«Я регулярно спілкуюся із колегами стосовно цього, особливо із секретарем Маттісом (глава Міноборони США – ред.), і ми мали цікаву розмову на цю тему у рамках НАТО» – зауважив Саджан.

Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети в напрямку Японії в порушення ряду резолюцій Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй, Європейський союз та Організація Північноатлантичного договору розкритикували ракетні випробування КНДР.