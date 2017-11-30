Кількість мусульман у Європі протягом найближчих 30 років збільшуватиметься, - дослідження

Протягом найближчих 30 років населення Європи у будь-якому разі зазнає расово-релігійних змін, що полягатимуть у відсотковому збільшенні кількості мусульман. На цій думці зійшлися дослідники аналітичного соціологічного центру Pew Research Center. Вони пропонують три можливих сценарії, різниця між якими полягає лише у різному відсотковому показнику вищезазначеного приросту, пише Deutsche Welle.

У першому варіанті розглядається ситуація, коли міграція в Європу повністю припиниться, і мова йтиме тільки про природний приріст. Тоді, через високий рівень народжуваності в мусульманських сім'ях, відсоток прихильників ісламу в загальній кількості жителів Європи зросте з нинішніх 4,9 до 7,4 відсотка.

Інший варіант передбачає лише звичайну, робочу міграцію в європейські країни. Тоді в Європі 2050 року буде проживати 11,2 відсотка мусульман. У разі збереження темпів припливу в Європу біженців з ісламських країн на рівні 2014-2016 років, частка мусульманського населення в Європі через 32 роки складе 14 відсотків.

У Німеччині, де зараз мусульманами є 6,1 відсотка населення країни, ці варіанти означають відповідно його збільшення до 8,7 відсотка в разі тільки природного приросту, до 10,8 відсотка в разі звичайної міграції, і до 19,7 відсотка при продовженні політики прийому біженців нинішніми темпами.

Дослідження Pew Research Centers охоплювало 28 країн Євросоюзу, а також Норвегію і Швейцарію. Автори підкреслюють, що їх прогнози можна розглядати лише як приблизні параметри. Через непередбачуваний політичний і економічний розвиток неможливо точно передбачити число мігрантів, які осядуть в Європі в майбутньому.