Конституційний суд Грузії декриміналізував вживання марихуани

Конституційний суд Грузії сьогодні задовольнив позов партії "Гірчі" та скасував кримінальне покарання за вживання марихуани.

Про це повідомляє "Грузия Online".

За рішенням суду, вживання конопель більше не вважатиметься кримінальним злочином і не підпадає під статтю про незаконне зберігання та вживання наркотиків. Суд вирішив, що кримінальне покарання за "травку" не відповідає статті 16 конституції Грузії, за якою "кожен має право вільного розвитку своєї особистості".

У рішенні Конституційного суду йдеться, що "право людини самостійно обирати форму відпочинку та здійснювати відповідні активності, в тому числі, вживати марихуану, являє собою сферу, захищену особистою автономією людини".

Позов до Конституційного суду проти парламенту Грузії вніс член партії "Гірчі" Гіві Шанідзе. Сторона відповідача не змогла надати суду докази, засновані на наукових дослідженнях або життєвому досвіді, на підставі яких суд міг би дійти висновку, що вплив марихуани створює загрозу вчинення злочину або порушення громадського порядку.

"Суд вважає, що заборона вживання марихуани є кроком у захисті громадського здоров'я, але встановлення кримінального покарання з метою, щоб людина не шкодила власному здоров'ю, являє собою таку форму прояви державного патерналізму, яка несумісна з вільним суспільством", - ухвалив суддя.

У партії "Гірчі" рішення суду вже назвали "історичним".

"Сьогодні ми отримали більше свободи! З сьогоднішнього дня в Грузії куріння конопель більше не кримінал! Вітаю!" - заявив член партії "Гірчі" Ніка Кавтарадзе.

При цьому, за чинним законодавством Грузії, зберігання понад 70 г марихуани все ще передбачає покарання у вигляді обмеження волі.