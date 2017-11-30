Контактна група в Мінську підтвердила домовленість про звільнення заручників

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі підтвердила готовність сторін конфлікту до обміну полоненими. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила представниця контактної групи Ірина Геращенко.

"Ключове з Мінська. І на ТКГ, і в гуманітарній групі (де також працює В. Медведчук, експерти з СБУ і МінТОТ і омбудсмен В. Лутковська) підтвердили домовленість про звільнення заручників до новорічних і різдвяних свят", - йдеться у повідомленні.

"Щодо заручників, то паралельно ми розшукуємо всіх інших зі списку СБУ, які ще не підтверджені ОРДЛО і шукаємо шляхи їх подальшого звільнення, яке обов'язково буде після розблокування цього процесу. Також Україна наполягає на створенні механізму для пошуку зниклих за участі МКЧХ і РФ", - додала вона.

Нагадаємо, за минулу добу по всій лінії зіткнення зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.