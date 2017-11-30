Маск планує побудувати аналог Hyperloop в Чикаго

Ілон Маск, виконавчий директор Tesla Inc, яка виготовляє електромобілі, недавно запустив кампанію зі створення транспортних тунелів для потягів Hyperloop. Потяги будуть набагато швидшими, ніж поточні високошвидкісні поїзди, і використовуватимуть електромагнітні двигуни, пише Rеuters.

Мер Чикаго Рам Емануель попросив респондентів подати пропозиції щодо розробки, проектування, оснащення, фінансування, експлуатації та обслуговування операційної системи O'Hare Express за допомогою державно-приватної угоди з Чикаго.

У разі успішної реалізації проекту, Чикаго стане другим містом США (після Лос-Анжелеса) із транспортною системою, оснащеною потягами Hyperloop.

Нагадаємо, голова компанії Hyperloop розповів скільки коштуватиме поїздка вакуумним потягом.