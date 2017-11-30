Меркель пообіцяла Ердогану поквапити ЄС з фіндопомогою на біженців

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пообіцяла прискорити виділення Європейським союзом коштів на сирійських біженців у Туреччині.

Про це вона заявила під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що вона працюватиме над прискоренням роботи з виділенням обіцяної ЄС фінансової допомоги Туреччині, яка є частиною міграційної угоди" - йдеться у повідомленні.

Лідери також домовилися активізувати поліпшення у відносинах після формування нового німецького уряду.

Раніше повідомлялося, що Туреччина розраховує, що ЄС виплатить Анкарі загалом 6 мільярдів євро в рамках міграційної угоди до кінця наступного року.

Нагадаємо, що ФРН обмежує дипломатичні відносини з КНДР.