НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ у втручанні у спецоперацію

Генеральна прокуратура України (ГПУ) та Служба безпеки України (СБУ) незаконно втрутилися у спецоперацію Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України (ДМС). Про це йдеться у заяві НАБУ, поширеній у четвер, 30 листопада.

Як зазначають у НАБУ, 29 листопада, під час документування епізоду за участі першого заступника голови ДМС, оперативники СБУ під керівництвом прокурорів генпрокуратури незаконно затримали детектива НАБУ, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара. "Насправді ж, на переконання НАБУ, має місце спланована диверсія щодо працівників бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), реалізована Службою безпеки та санкціонована генеральним прокурором України", - йдеться у заяві.

Як пояснюють у НАБУ, співробітники СБУ використали інформацію, яка стала їм відома у ході прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ. Вони "не просто розкрили цю інформацію одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботи детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників НАБУ", переконані у бюро.

У цьому контексті НАБУ нагадало, що неодноразово попереджало про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю у бюро права на автономне прослуховування. Зараз НАБУ може лише використовувати ресурси СБУ на прослуховування тієї чи іншої особи. В НАБУ зазначають, що існує загроза затримання та арешту ще трьох детективів бюро під прикриттям, а також керівництва САП.

Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять семеро працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме.

Нагадаємо, 29 листопада на сайті ДМС з'явилась інформація про те, що "агент НАБУ" нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМС "великі суми хабарів". У НАБУ наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.