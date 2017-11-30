Німеччина надасть 750 тисяч євро на гуманітарні проекти для постраждалих від конфлікту на Донбасі

Німеччина надасть додаткові 750 тисяч євро у 2018 і 2019 роках на гуманітарні проекти для постраждалих від конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр посольства Німеччини у Києві.

У відомстві зазначили, що німецька влада й надалі продовжить підтримувати Мальтійську службу допомоги для продовження її проектів гуманітарної допомоги для людей, які постраждали в резульаті конфлікту на Донбасі.

"Для цього Німеччина додатково виділить близько 750 тисяч євро у 2018 і 2019 роках. Сама гуманітарна організація зробить суттєвий власний фінансовий внесок в розмірі близько 400 тисяч євро для здійснення проектів", - наголосили у посольстві.

Ці гроші підуть на: