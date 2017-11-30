Новий Верховний Суд планує обрати голову на сьогоднішньому першому засіданні

Розпочалося перше пленарне засідання нового Верховного Суду, на якому сьогодні планується обрати голову суду та його заступника, передає УНН.

"Зареєстровано 111 суддів. Я оголошую засідання пленуму відкритим", - сказав голова організаційного комітету Верховного Суду Дмитро Луспеник.

Зокрема, як повідомив Луспеник, сьогодні на у порядку денному Пленуму ВС передбачено 7 питань. Серед них: затвердження Регламенту Верховного Суду, визначення Дня початку роботи суду, обрання голови та заступника голови Верховного Суду.

Також судді планують сьогодні затвердити стратегію діяльності Верховного Суду.

Законопроект, за повідомленням АП, розробила Рада з питань судової реформи з урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та міжнародною практикою.