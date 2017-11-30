Папа Римський прибув у республіку Бангладеш для зустрічі із біженцями з М'янми

У межах турне країнами Азії, Папа Римський Франциск прибув із офіційним візитом до Бангладеш. Понтифік проведе там три дні і зустрінеться в Дацці з групою мусульман-рохінджа, які втекли з сусідньої М'янми, передає BBC.

Раніше понтифік провів чотири дні у М'янмі, де мав намір порушити тему долі мусульман-рохінджа, проте у підсумку не зробив цього.

Напередодні Папа відвідав М’янму. Як пише The New York Times, світ чекав, що папа, який відстоює пригноблених, займе позицію заступництва і щодо 600 тисяч рохінджа, які стали біженцями у Бангладеш, тікаючи від наслідків військової кампанії із їх винищення у М’янмі. Однак місцеві єпископи переконали папу уникнути вирішення цієї проблеми через побоювання, що це може тільки її загострити і поставить під загрозу християнську меншість країни.

Конфлікт між рохінджа і бірманцями, які сповідують буддизм, назрівав у штаті Ракхайн багато років. Він загострився в останні місяці, коли влада М'янми почали операцію проти представників рохінджа, яких місцеві ЗМІ охрестили "бенгальськими терористами".

З кінця серпня цього року в сусідню Бангладеш втекли понад 620 тисяч мусульман-рохінджа.