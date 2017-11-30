Парламент Данії ухвалив закон, що дозволяє заборонити прокладання "Північного потоку-2"

Парламент Данії ухвалив закон, що дозволяє заборонити прокладання газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води країни. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Закон дозволяє уряду накласти заборону на будівництво газопроводу з міркувань безпеки чи зовнішньополітичних інтересів.

Раніше зовнішньополітичні і безпекові мотиви не були достатньою підставою для заборони проектів у територіальних водах.

Консорціум Nord Stream, розміщена у Швейцарії "дочка" російської державної компанії "Газпром", має намір побудувати газопровід протяжністю 1200 км по дну Балтійського моря до Німеччини.

Його запланований маршрут пройде через економічні зони Фінляндії та Швеції, а також через 139 км територіальних вод Данії, зосереджуючи майже весь експорт російського газу до Європи на одному маршруті.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.

Німеччина, головний бенефіціар проекту, підтримує "Північний потік-2" з економічних міркувань, заявивши, що він додасть ресурсів на ринок і знизить ціни.

У червні Європейська комісія попросила держави-члени надати їй мандат на ведення переговорів безпосередньо з Росією. Для надання мандату необхідно отримати кваліфіковану більшість, тобто дозвіл мають дати 21 з 28 країн ЄС.