Після вибуху гранати у суді Нікополя помер підсудний

У Нікополі Дніпропетровської області помер підсудний, який зазнав поранень в результаті вибуху під час судового засідання. Про це в коментарі Еспресо.TV повідомила речниця Нацполіції у Дніпропетровській області Анна Старчевська.

Вона зазначила, що ще один постраждалий в результаті вибуху помер у лікарні. Ним виявився підсудний 1977 року народження. Його перед цим оперували.

Раніше повідомлялося, що в результаті інциденту осколкових поранень зазнали троє підсудних, двоє працівників конвойної служби, співробітник суду та одна цивільна особа. Тоді всіх потерпілих доставили до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні у Нікопольському суді на Дніпропетровщині під час засідання у справі про вбивство батько потерпілого підірвав себе гранатою.