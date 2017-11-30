Півмільйона переселенців не отримують пенсій, оскільки повернулись на непідконтрольні території, - МінТОТ

Півмільйона внутрішньо переміщених осіб в Україні не отримують пенсій, оскільки виїхали назад на непідконтрольні українському уряду території, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, передає Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би сказати, що 500 тис. осіб на сьогодні не позбавлені пенсій, а їм припинено виплата пенсій доти, доки вони не повернуться", - сказав Ю.Гримчак під час круглого столу "Повернення додому. Сценарії соціально-економічної реінтеграції Донбасу "в четвер у Києві.

За словами Гримчака, найбільшим завданням для влади зараз є те, "щоб ця приставка, "внутрішньо переміщені особи", зникала - бо ми звільнили територію, і люди, які вирішили залишитися, мають просто стати членами громад там, де вони проживають", пише Укрінформ.