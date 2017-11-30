Поліція Данії повідомила про виявлення дайверами останків загиблої на субмарині журналістки

Данська поліція в середу повідомила, що дайвери знайшли другу руку в районі, де напередодні були виявлені інші частини тіла загиблої журналістки Кім Волл. Жінку вбито на борту підводного човна любителя-інженера Пітера Медсена. Останній став головним підозрюваним у справі, пише The Local.

Друга рука, виявлена ​​в затоці Кьоге, була знайдена в аналогічному з попередніми знахідками стані.

«Тому ми припускаємо, що це рука журналістки Уолл, пов'язаної з цим підводним інцидентом», - сказав в заяві головний слідчий поліції Копенгагена Єнс Меллер Єнсен.

Єнсен також сказав, що друга рука була знайдена «в межах 100 метрів» від місця виявлення першої.

Хоча ДНК обох рук ще не зіставили з ДНК інших знайдених частин тіла загиблої, Єнсен сказав AFP, що можна припустити, що всі частини тіла померлої можна вважати знайденими».

«Перш за все, це має етичне значення для сім'ї Кім Волл. Тепер родичі можуть поховати цілу людину», - сказав інспектор в середу.

Нагадаємо, у жовтні слідчі знайшли ймовірний доказ у справі про вбивство Волл — пилу.