Порошенко на 5 років звільнив вітчизняний кінематограф від сплати ПДВ

Президент Петро Порошенко підписав законопроекти, які на 5 років звільняють український кінематограф від сплати ПДВ та дозволяють імпортувати обладнання без сплати мита.

Голова держави зробив це на зустрічі з представниками вітчизняної теле- та кіноіндустрії, передає його прес-служба.

Порошенко підкреслив, що саме зміни до Податкового і Митного кодексів сприятимуть подальшій підтримці та розвитку виробництва якісного вітчизняного кінопродукту.

"Зараз переді мною є ще один закон, навіть два, які спрямовані на подальшу державну підтримку кінематографії. Йдеться і про зняття оподаткування, зняття мита на обладнання, яке завозиться кінематографістами для того, щоб знімати якісне, патріотичне, українське кіно", - зазначив Порошенко.

Документами запроваджується звільнення на 5 років від оподаткування ПДВ та ввізним митом товарів, що використовуються у кінематографії. Також передбачено пільги з ПДВ при дистрибуції, демонстрації, розповсюдженні національних та іноземних фільмів, озвучених державною мовою.

"Я тішуся цьому, бо це означає, що командними діями ми можемо забезпечити ефективну координацію продюсерів, творчої інтелігенції, громадськості, парламенту, уряду і президента", - сказав голова держави.

Нагадаємо, що Зеленський закриває проект "Свати".