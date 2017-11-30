Порошенко підписав закон, що сприятиме посиленню торговельних зв’язків з ЄС

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Приєднання до Конвенції сприятиме спрощенню умов торгівлі та збільшенню використання експортного потенціалу України, посилить торговельні зв'язки та економічну інтеграцію з Євросоюзом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Конвенція встановлює ідентичні положення про походження товарів, якими торгують держави згідно із укладеними угодами про вільну торгівлю, та передбачає можливість діагональної кумуляції, тобто дає можливість її країнам-учасницям використовувати сировину та комплектуючі одна одної, а не тільки національні при збереженні преференційних умов торгівлі.

На сьогодні учасниками Конвенції є 24 Договірні сторони, 6 з яких вже мають угоди про вільну торгівлю з Україною (ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Македонія, Молдова, Грузія). Ще з двома державами-сторонами Конвенції - Туреччиною та Ізраїлем - тривають переговори про вільну торгівлю.

Наступним кроком для повноцінного використання переваг Конвенції є внесення змін до відповідних чинних угод про вільну торгівлю у частині заміни протоколів правил походження товарів, наголошують у прес-службі Президента.

Закон «Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження» схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2017 року.

Можливість приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження передбачена положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Процес приєднання до неї було розпочато у 2016 році.

Нагадаємо, що Порошенко на 5 років звільнив вітчизняний кінематограф від сплати ПДВ.