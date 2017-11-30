Порошенко підписав зміни до Держбюджету 2017 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон № 2191 -VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Про це повідомила прес-служба АПУ.

Закон збільшить видатки на субсидії для населення на 7,6 млрд грн. Додаткові кошти підуть і на медичну субвенцію - зокрема, щоб вчасно виплатити зарплатню медикам.

Також передбачається збереження на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів залишків коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та на рахунках спецфонду - залишків коштів субвенції на заходи із розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, Порошенко підписав закон, що скасовує вихідний день 2 травня й робить 25 грудня – католицьке Різдво – вихідним.