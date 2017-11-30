Праляк випив у Гаазі смертельні хімікати, - прокурор

У контейнері, з якого командувач боснійських хорватів, генерал Слободан Праляк випив під час засідання воєнного трибуналу в Гаазі, були смертельні хімікати.

Про це свідчать результати попередньої експертизи, заявила нідерландський прокурор Мерелін Фікеншер, повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

"Було проведене попереднє тестування рідини в контейнері. Усе, що я можу сказати зараз, у ньому була хімічна рідина, яка призвела до смерті", – сказала Фікеншер.

За її словами, невдовзі буде проведено розтин тіла Праляка.

Нагадаємо, що Нідерланди розпочали розслідування у зв’язку із самогубством хорватського генерала Слободана Праляка, який випив отруту під час засідання трибуналу в Гаазі і помер.