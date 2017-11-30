Смоленська катастрофа не була випадковістю, - Мацеревич

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що Смоленська катастрофа не була випадковістю і пообіцяв навесні представити звіт експертів.

Про це повідомляє Радіо Польща.

Міністра запитали, чи є теза, що 10 квітня 2010 року під Смоленськом було вчинено замах, найправдоподібнішою.

"Скажу так: ті матеріали та висновки розслідування, що ми маємо, дозволяють з впевненістю сказати, що це не була випадковість", - сказав Мацеревич.

Він додав, що звіт про трагедію фахівці зможуть представити навесні 2018 року.

Мацеревич вважає, що презентації звіту підкомісії передуватиме "дуже багато дезінформації, багато атак, як особистих, так й інших, на членів комісії і на сам принцип розслідування Смоленської трагедії".

"Можу запевнити в одному: я обов’язково доведу до завершення це завдання, звіт напевно буде представлено, і це буде повністю достовірна доповідь, в основі якої будуть доказові матеріали, а не гіпотези і припущення, що літак, розмах крил якого становить близько 40 метрів, перевернувся з ніг на голову на висоті 5 чи 6 метрів над землею, тобто в основі документу будуть не нісенітниці, а правда", - заявив Мацеревич.

На запитання, чи на остаточні висновки підкомісії чинить великий вплив відсутність доступу до уламків президентського Ту-154М та "чорних скриньок", Мацеревич відповів, що було втрачено декілька днів після катастрофи, "коли був можливим доступ до цих головних доказів", але Польща має "багато доказового матеріалу, що дозволяє представити хід подій".

Нагадаємо, що комісія підтверджує момент вибуху на борту літака Качинського.