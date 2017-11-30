США в ООН закликали світ розірвати дипломатичні відносини з КНДР

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі закликала всі країни-члени ООН розірвати дипломатичні відносини з Північною Кореєю. Про це вона заявила на засіданні Радбезу ООН, яке було скликане через останній запуск ракети КНДР.

"На додаток до повного виконання всіх санкцій ООН, всі країни повинні розірвати дипломатичні відносини з Північною Кореєю та обмежити військове, наукове, технічне або торговельне співробітництво. Вони також повинні зупинити торгівлю з режимом, припинивши весь імпорт та експорт й виславши всіх північнокорейських робітників", - наголосила Гейлі.

За її словами, президент США Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Пекіну час припинити весь експорт нафти до Північної Кореї.

"Основним постачальником нафти (до КНДР - Ред.) є Китай. У 2003 році Китай фактично зупинив експорт нафти до Північної Кореї. Незабаром після цього Північна Корея готова була сісти за стіл переговорів", - сказала Гейлі.

Також постпред США в ООН заявила, що останній запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР "наближає світ до війни".

"Диктатор Північної Кореї вчора зробив вибір, який не віддаляє, а наближає світ до війни. Ми ніколи не прагнули війни з Північною Кореєю, і сьогодні ми не прагнемо цього. Але якщо буде війна, то вона станеться через триваючі акти агресії, які ми бачили вчора. І якщо війна настане, будьте певні, північнокорейський режим буде повністю знищений", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 листопада КНДР провела чергове випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Ракета подолала приблизно 1000 км, впавши в Японському морі, у виключній економічній зоні цієї країни.

У свою чергу, Україна засудила новий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.