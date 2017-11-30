Суд прийняв остаточне рішення щодо повернення "Межигір'я" у державну власність

Вищий господарський суд України ухвалив рішення, яким резиденція "Межигір'я" переходить у власність держави. Про це повідомляє міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

Політик нагадав, що саме Мінприроди ініціювало судовий розгляд та повернення цього майна від Януковича до держави.

"Далі - інвентаризація цього держмайна і визначення органу управління ним. Мінприроди ініціюватиме надання Межигір'ю статусу об'єкта природно-заповідного фонду, що назавжди відкриє цю територію для людей, дозволить забезпечити догляд за рідкісними тваринами і рослинами та зробить цю територію освітнім і науковим центром", - додав Семерак.

Нагадаємо, у серпні Київський апеляційний господарський суд визнав недійсним виведення резиденції "Межигір'я" з державної власності.