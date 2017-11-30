Тіллерсон лишається на посаді держсекретаря, - Білий Дім

Рекс Тіллерсон лишається головою Державного департаменту США.

Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє ЄП з посиланням на ABC News.

Вона зазначила, що на даний момент у неї немає оголошень щодо кадрових змін в адміністрації.

"Секретар Тіллерсон продовжує очолювати Державний департамент і весь уряд зосереджений на завершенні цього неймовірно успішного першого року адміністрації президента Трампа" - сказала Сандерс.

Раніше газета «The New York Times» припустила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.