Тіллерсон лишається на посаді держсекретаря, - Білий Дім

30 листопада, 2017 - 22:25
Рекс Тіллерсон лишається головою Державного департаменту США.
Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє ЄП з посиланням на ABC News.
Вона зазначила, що на даний момент у неї немає оголошень щодо кадрових змін в адміністрації.
"Секретар Тіллерсон продовжує очолювати Державний департамент і весь уряд зосереджений на завершенні цього неймовірно успішного першого року адміністрації президента Трампа" - сказала Сандерс.
Раніше газета «The New York Times» припустила, що Білий дім розробив план щодо відставки держсекретаря Рекса Тіллерсона і заміни його директором ЦРУ Майком Помпео.
Джерело: Європейська правда