Трамп гостро відповів на критику з боку Мей

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп гостро відреагував на критику з боку прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей на свою адресу через те, що він раніше перепубліковував у Twitter повідомлення антимусульманського характеру.

"Терезо Мей, не фокусуйтесь на мені, фокусуйтесь на деструктивному радикальному ісламському тероризмі, який існує в Сполученому Королівстві. У нас все гаразд!" - написав Трамп у своєму Twitter пізно ввечері у середу, 29 листопада, у відповідь на критику з боку Мей.

Напередодні - після того, як Трамп передрукував у своєму Twitter три повідомлення ксенофобського характеру з акаунта заступниці голови британської ультраправої організації Britain First Джайди Франсен - Мей назвала такі дії президента США "неправильними". "Britain First поширює брехню і нагнітає напруженість", - зазначила Мей. На першому з відео-твітів, перепублікованих Трампом, можна побачити, як нібито мігрант-мусульманин б'є голландського підлітка, який ходить на милицях. Згодом з'ясувалось, що чоловік на відео не є мігрантом, а народився та виріс у Нідерландах. На другому відео мусульманин розбиває статую Діви Марії, а на третьому натовп зіштовхує підлітка з даху.

Ретвіти також були різко розкритиковані в британських політичних колах. Британська опозиція навіть вимагала відкликати запрошення Трампу відвідати Великобританію, проте уряд відмовився це зробити.